ООН передала на непідконтрольний Києву Донбас понад 100 тонн допомоги – прикордонники

Організація Об’єднаних Націй передала на непідконтрольну Києву територію Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, комплекти матері і дитини загальною вагою 101,9 тонни», – розповіли в ДПСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.