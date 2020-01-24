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24 січня 2020, Київ 10:30
Новини | Події

ООН передала на непідконтрольний Києву Донбас понад 100 тонн допомоги – прикордонники

Агентство ООН у справах біженців перевезло гуманітарну допомогу через КПВВ «Новотроїцьке» у Донецькій області

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Організація Об’єднаних Націй передала на непідконтрольну Києву територію Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, комплекти матері і дитини загальною вагою 101,9 тонни», – розповіли в ДПСУ.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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