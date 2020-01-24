(Друкуємо мовою оригіналу)
Защитники Украины сегодня и 100 лет назад: куратор Карина Дорошенко представляет новую часть мультимедийного проекта «Поєднані». Это истории людей с юга Украины, которые защищали Украину на Донбассе, и про их связь с историческими предшественниками, военными армии УНР. Показ и обсуждение видеисторий прошел в Одессе – одном из главных городов третьей главы «Поєднаних». А началось все с Донбасса и желания сломать стереотип, мол все жители Донецкой и Луганской областей ждут не дождутся, когда их присоединят к России.
«Я из города Черноморска, это Одесская область, Украина. Я пошел на войну в 2014 году добровольцем. И моя мотивация – присяга. Это была присяга. Если вы посмотрите на текст присяги, то вам станет легко понятно почему», – так начинает свой рассказ Сергей Тимановский. Участник войны на Донбассе, десантник из 79-й бригады.
Сергей один из 20 героев третьей части «Поєднаних» – мультимедийного проекта об украинских военных. Он состоит в том числе из 20 видеоисторий о ветеранах современной войны. В интервью герои рассказывают о том, как впервые увидели войну вблизи, о первом столкновении с «прилетами» (артобстріли – ред.), о минных полях, о возвращении с войны и о непонимании даже со стороны близких. О необходимости профессиональной психологической помощи. О том, как воюют на самом деле – бояться умереть, но и еще больше бояться подвести командира.
Видеоистории это важная часть мультимедийного проекта – с ветераном проводят целый день, чтобы записать по-настоящему глубокий рассказ. Как говорит Радио Донбасс.Реалии, одна из героинь проекта, военный медик 28-й бригады Лариса Юшкевич, во время интервью ей удалось раскрыться, а такое бывает нечасто.
«Это было необходимо для меня лично, думаю. Мы снимали этот фильм целый день, с утра до вечера. Я смогла немного приоткрыть то, что у каждого из нас очень глубоко находится. Какую-то часть этого я отпустила и для меня это была как психотерапия своеобразная», – рассказывает Юшкевич.
Она служила до 2018 года, потом закончился контракт, кроме того, накопились травмы, и сегодня сержант запаса возглавляет Ассоциацию участников АТО Одещины.
Третья часть проекта посвящена участникам боевых действий из Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Именно поэтому презентацию провели сначала в Крапивницком, потом в Одессе.
Предыдущая часть «Поєднаних» вышла в 2018 году. Это были рассказы про уроженцев Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. А началось все в 2017 году с ветеранов родом из городов и сел Донбасса, рассказывает куратор и автор проекта Карина Дорошенко.
«В первый год мы снимали военных из Донецкой и Луганской областей. Появилась идея сломать стереотип о том, что на Донбассе все местные ждут, когда их заберет Россия. Это не так, они защищают и «малую родину» и украинскую государственность», – говорит она.
На презентацию проекта пришли одесские герои – и Юшкевич, и Олег Кравец из 28 бригады, и Алексей Пайкин из 79-й. На Донбасс он пошел по мобилизации в 2014 году как лейтенант запаса, а сейчас – уже майор.
Тяжелые бои первого года войны стали материалом для творчества – после демобилизации офицер написал две книги. Первая была больше для себя и своих побратимов, рассказывает он, чтобы лучше запомнить то, что было.
Пайкин был в Изварино, воевал под Саур-Могилой и Мариуполем, участвовал в обороне ДАПа.
«Память человека в стрессовых ситуациях имеет специальные барьеры и все плохое забывается. Я с этим столкнулся в 2015 году, когда вышел на дембель. Я начал собирать мысли для собирания первой книжки и понял, что половину уже не помню. Пришлось созваниваться с однополчанами, восстанавливать хронологию, чтобы верно указывать даты, фамилии, пароли и явки», – говорит Пайкин.
Он написал книги «Неудобные зарисовки гибридной войны» и «Шлях до дому».
В четвертой части проекта планируют снимать видеоистории про жителей Днепра, Полтавы и Харькова.
Важно показать соборность и единство Украины и украинцев, которые ее защищают, говорит Дорошенко. Кроме нее над проектом работают режиссер-оператор Дмитрий Каминский, дизайнер Алексей Зайцев и проектный менеджер Игорь Мельник.
Для куратора важно не только рассказать историю ветеранов, но и показать преемственность между нынешними военными и героями прошлого – в частности, бойцами армии Украинской народной республики (УНР). Поэтому южная презентация проекта прошла не только в Одессе, но и в Ананьеве – райцентре неподалеку. В 2018 году там установили мемориал памяти героям Первого зимнего похода УНР, удачной военной операции 1919-1920 годов.
Именем «рыцарей зимнего похода» названа 28-я бригада, которая базируется неподалеку от Одессы.
Именно поэтому проект «Поєднані» – это не только 20 видеоисторий, но 20 фотоплакатов. На каждом из них изображен один участник нынешней войны на Донбассе и один украинский солдат из прошлого – армии Украинской народной республики, отрядов УПА или ОУН.
Героев плаката объединяет город рождения, а иногда воинская специальность или даже внешнее сходство.
Участники третьей части проекта:
- Лариса Юшкевич, 28 бригада / Иван Луценко, полковник армии УНР
- Андрей Капковский, 28 бригада / Семен Заболотный, командир полка черных гайдамаков армии УНР
- Анатолий Карабаджак, батальйон имени генерала Кульчицкого / Александр Шайбле, генерал-хорунжий армии УНР
- Владислав Назаров, CIMIC, оперативное командование «Юг» / Павел Базилевский, подполковник армии УНР
- Оленка Янишевская, «Госпитальеры» / Елизавета Евсеева, повстанец армии УНР,
- Сергей Тимановский, 79 бригада / Всеволод Змиенко, генерал-хорунжий армии УНР
- Алексей Пайкин, 79 бригада / Юрий Липа, полковник УПА
- Артур Горобец, 79 бригада / Левко Балицкий, подполковник армии УНР
- Виталий Андреев, 28 бригада / Макар Каплистий, сотник армии УНР
- Анастасия Слободяник, «Госпитальеры» / Вера Дорохольская, разведчик ОУН
- Сергей Гуссиди, 80 бригада / Данило Лимаренко, сотник армии УНР
- Сергей Копейка, 79 бригада / Николай Аркас, командир армии УНР
- Александр Терещенко, 79 бригада / Константин Вротновский-Сивошапка, полковник армии УНР
- Олег Кравец, 28 бригада / Николай Стечишин, подполковник армии УНР
- Сергей Лещик, батальон территориальной обороны / Варфоломей Евтимович, подполковник армии УНР
- Сергей Зубенко, военный / Епифаний Каминский, полковник армии УНР
- Евгений Кузьмин, 57 бригада / Андрей Долуд, генерал-хорунжий армии УНР
- Николай Бердник, 53 бригада / Андрей Гулий-Гуленко, генерал-хорунжий армии УНР
- Игорь Козуб, УДА / Евген Маланюк, сотник армии УНР
- Леонид Багно, добровольческий батальон «Золотые ворота» / Герасим Нестеренко, атаман Холодного Яра
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