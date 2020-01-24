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Защитники Украины сегодня и 100 лет назад: куратор Карина Дорошенко представляет новую часть мультимедийного проекта «Поєднані». Это истории людей с юга Украины, которые защищали Украину на Донбассе, и про их связь с историческими предшественниками, военными армии УНР. Показ и обсуждение видеисторий прошел в Одессе – одном из главных городов третьей главы «Поєднаних». А началось все с Донбасса и желания сломать стереотип, мол все жители Донецкой и Луганской областей ждут не дождутся, когда их присоединят к России.

«Я из города Черноморска, это Одесская область, Украина. Я пошел на войну в 2014 году добровольцем. И моя мотивация – присяга. Это была присяга. Если вы посмотрите на текст присяги, то вам станет легко понятно почему», – так начинает свой рассказ Сергей Тимановский. Участник войны на Донбассе, десантник из 79-й бригады.

Сергей один из 20 героев третьей части «Поєднаних» – мультимедийного проекта об украинских военных. Он состоит в том числе из 20 видеоисторий о ветеранах современной войны. В интервью герои рассказывают о том, как впервые увидели войну вблизи, о первом столкновении с «прилетами» (артобстріли – ред.), о минных полях, о возвращении с войны и о непонимании даже со стороны близких. О необходимости профессиональной психологической помощи. О том, как воюют на самом деле – бояться умереть, но и еще больше бояться подвести командира.

Видеоистории это важная часть мультимедийного проекта – с ветераном проводят целый день, чтобы записать по-настоящему глубокий рассказ. Как говорит Радио Донбасс.Реалии, одна из героинь проекта, военный медик 28-й бригады Лариса Юшкевич, во время интервью ей удалось раскрыться, а такое бывает нечасто.

«Это было необходимо для меня лично, думаю. Мы снимали этот фильм целый день, с утра до вечера. Я смогла немного приоткрыть то, что у каждого из нас очень глубоко находится. Какую-то часть этого я отпустила и для меня это была как психотерапия своеобразная», – рассказывает Юшкевич.

Она служила до 2018 года, потом закончился контракт, кроме того, накопились травмы, и сегодня сержант запаса возглавляет Ассоциацию участников АТО Одещины.

Третья часть проекта посвящена участникам боевых действий из Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Именно поэтому презентацию провели сначала в Крапивницком, потом в Одессе.

Предыдущая часть «Поєднаних» вышла в 2018 году. Это были рассказы про уроженцев Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. А началось все в 2017 году с ветеранов родом из городов и сел Донбасса, рассказывает куратор и автор проекта Карина Дорошенко.

«В первый год мы снимали военных из Донецкой и Луганской областей. Появилась идея сломать стереотип о том, что на Донбассе все местные ждут, когда их заберет Россия. Это не так, они защищают и «малую родину» и украинскую государственность», – говорит она.

На презентацию проекта пришли одесские герои – и Юшкевич, и Олег Кравец из 28 бригады, и Алексей Пайкин из 79-й. На Донбасс он пошел по мобилизации в 2014 году как лейтенант запаса, а сейчас – уже майор.

Тяжелые бои первого года войны стали материалом для творчества – после демобилизации офицер написал две книги. Первая была больше для себя и своих побратимов, рассказывает он, чтобы лучше запомнить то, что было.

Пайкин был в Изварино, воевал под Саур-Могилой и Мариуполем, участвовал в обороне ДАПа.

«Память человека в стрессовых ситуациях имеет специальные барьеры и все плохое забывается. Я с этим столкнулся в 2015 году, когда вышел на дембель. Я начал собирать мысли для собирания первой книжки и понял, что половину уже не помню. Пришлось созваниваться с однополчанами, восстанавливать хронологию, чтобы верно указывать даты, фамилии, пароли и явки», – говорит Пайкин.

Он написал книги «Неудобные зарисовки гибридной войны» и «Шлях до дому».

В четвертой части проекта планируют снимать видеоистории про жителей Днепра, Полтавы и Харькова.

Важно показать соборность и единство Украины и украинцев, которые ее защищают, говорит Дорошенко. Кроме нее над проектом работают режиссер-оператор Дмитрий Каминский, дизайнер Алексей Зайцев и проектный менеджер Игорь Мельник.

Для куратора важно не только рассказать историю ветеранов, но и показать преемственность между нынешними военными и героями прошлого – в частности, бойцами армии Украинской народной республики (УНР). Поэтому южная презентация проекта прошла не только в Одессе, но и в Ананьеве – райцентре неподалеку. В 2018 году там установили мемориал памяти героям Первого зимнего похода УНР, удачной военной операции 1919-1920 годов.

Именем «рыцарей зимнего похода» названа 28-я бригада, которая базируется неподалеку от Одессы.

Именно поэтому проект «Поєднані» – это не только 20 видеоисторий, но 20 фотоплакатов. На каждом из них изображен один участник нынешней войны на Донбассе и один украинский солдат из прошлого – армии Украинской народной республики, отрядов УПА или ОУН.

Героев плаката объединяет город рождения, а иногда воинская специальность или даже внешнее сходство.

Участники третьей части проекта:

Лариса Юшкевич , 28 бригада / Иван Луценко , полковник армии УНР

, 28 бригада / , полковник армии УНР Андрей Капковский , 28 бригада / Семен Заболотный , командир полка черных гайдамаков армии УНР

, 28 бригада / , командир полка черных гайдамаков армии УНР Анатолий Карабаджак , батальйон имени генерала Кульчицкого / Александр Шайбле , генерал-хорунжий армии УНР

, батальйон имени генерала Кульчицкого / , генерал-хорунжий армии УНР Владислав Назаров , CIMIC, оперативное командование «Юг» / Павел Базилевский , подполковник армии УНР

, CIMIC, оперативное командование «Юг» / , подполковник армии УНР Оленка Янишевская , «Госпитальеры» / Елизавета Евсеева , повстанец армии УНР,

, «Госпитальеры» / , повстанец армии УНР, Сергей Тимановский , 79 бригада / Всеволод Змиенко , генерал-хорунжий армии УНР

, 79 бригада / , генерал-хорунжий армии УНР Алексей Пайкин , 79 бригада / Юрий Липа , полковник УПА

, 79 бригада / , полковник УПА Артур Горобец , 79 бригада / Левко Балицкий, подполковник армии УНР

, 79 бригада / подполковник армии УНР Виталий Андреев , 28 бригада / Макар Каплистий , сотник армии УНР

, 28 бригада / , сотник армии УНР Анастасия Слободяник , «Госпитальеры» / Вера Дорохольская , разведчик ОУН

, «Госпитальеры» / , разведчик ОУН Сергей Гуссиди , 80 бригада / Данило Лимаренко , сотник армии УНР

, 80 бригада / , сотник армии УНР Сергей Копейка , 79 бригада / Николай Аркас , командир армии УНР

, 79 бригада / , командир армии УНР Александр Терещенко , 79 бригада / Константин Вротновский - Сивошапка , полковник армии УНР

, 79 бригада / - , полковник армии УНР Олег Кравец , 28 бригада / Николай Стечишин , подполковник армии УНР

, 28 бригада / , подполковник армии УНР Сергей Лещик , батальон территориальной обороны / Варфоломей Евтимович , подполковник армии УНР

, батальон территориальной обороны / , подполковник армии УНР Сергей Зубенко , военный / Епифаний Каминский , полковник армии УНР

, военный / , полковник армии УНР Евгений Кузьмин , 57 бригада / Андрей Долуд , генерал-хорунжий армии УНР

, 57 бригада / , генерал-хорунжий армии УНР Николай Бердник , 53 бригада / Андрей Гулий-Гуленко , генерал-хорунжий армии УНР

, 53 бригада / , генерал-хорунжий армии УНР Игорь Козуб , УДА / Евген Маланюк , сотник армии УНР

, УДА / , сотник армии УНР Леонид Багно, добровольческий батальон «Золотые ворота» / Герасим Нестеренко, атаман Холодного Яра

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