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22 января 2020 года в День Соборности Украины прошло ровно 5 лет со времени боев в районе поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Бойцы АТО тогда отступили, а российские гибридные силы оккупировали соседний поселок Красный Партизан. Чтобы вспомнить о боях и погибших товарищах, в Верхнеторецкое приехали бойцы 20-го батальона 93-й бригады из Днепра, волонтеры общественной организации «Группа Патриот» и военный священник, протоиерей Дмитрий Поворотный.

Священник-капеллан Дмитрий Поворотный стал известен благодаря видео, на котором он эвакуирует тела четырех погибших воинов АТО из оккупированного российскими гибридными силами поселка Красный Партизан.

Один из боевиков российских гибридных сил говорит священнику: «Он бы меня так не грузил». На это Дмитрий Поворотный тогда сказал: «Ты не думай, что он бы сделал – что ты сделаешь. А ты за себя отвечать будешь: что ты сделал, а что не сделал. И за что бы ты не воевал, – а человеком оставаться надо».

Эту эвакуацию провели через два дня после боя, 24 января 2015 года. Олег Котенко, руководитель общественной организации «Группа Патриот», вспоминает, что в то время Дмитрий Поворотный попросил помочь эвакуировать тела. Переговоры с «Душманом», одним из командиров российских гибридных сил, вели и священник, и Котенко. Транспорт для эвакуации предоставил участник ОО «Группа Патриот» из Славянска.

Мы должны забрать тела своих людей. Мы должны ехать. И мы поехали на свой страх и риск



Олег Котенко вспоминает, что сначала на место эвакуации из-за обстрелов не пустили разведчики. Волонтеры настояли на своем: «Как нельзя?! Мы должны забрать тела своих людей. Мы должны ехать. И мы поехали на свой страх и риск», – вспоминает о тех событиях Котенко.

Они ехали по открытому полю двумя машинами, по колонне начали стрелять из миномета. Но обошлось. А ехать надо было. Как сообщил нам Олег, уже тогда шли переговоры об обмене пленными: «Душман» хотел забрать шестерых своих, которые попали в плен под Донецким аэропортом. И взамен предлагал восемь наших пленных. Если бы мы не забрали тела наших пацанов, мы бы не могли продолжать дальше переговоры об обмене. И обмен через несколько дней состоялся», – вспоминает Котенко.

Надо было сделать это дело, забрать парней, вернуться и похоронить их

А Дмитрий Поворотный рассказал нам, что во время поездки на страх времени просто не осталось: «Тогда об этом особо не думали, просто надо было сделать это дело, забрать парней, вернуться и похоронить их… там много журналистов было от российских каналов. Вот они это снимали, для этого это было организовано».

«Командир отказался сдавать оружие»

Их окружили с трех сторон, начала выбивать российская «спецура»

На окраине Верхнеторецкого Дмитрий Поворотный отслужил панихиду по погибшим. А их побратимы будто снова оказались в том времени, пять лет назад. Ветеран АТО и участник ОО «Группа Патриот» Станислав Слесарчук рассказал, как погибли его друзья в поселке Красный Партизан: «У них закончился БК. Их окружили с трех сторон, начала выбивать российская «спецура». Их командир Андрей Колесник отказался сдавать оружие. И его там и «положили».

А Максим Внуков, боец 20-го батальона, говорит, что хорошо помнит бой, хотя с радостью забыл бы о нем. Он был на другой позиции в поселке Красный Партизан: «Мы находились на двух позициях. Одна от другой на расстоянии 50-70 метров. Но у нас между собой не было связи. И из-за этого была неразбериха. Мы отходили, и я получил ранение, контузию, до самого последнего момента я даже не знал, какая ситуация на той позиции».

Ощутил боль. Я понял, что это утрата, очень тяжело это было осознать

Максим вспоминает те эмоции, которые ощутил, когда посмотрел видео пропагандистских телеканалов про эвакуацию убитых товарищей: «Ощутил боль. Я понял, что это утрата, очень тяжело это было осознать. Это парни, с которыми ты недавно ел из одной тарелки, спал на одной постели, делился с ними какими-то секретами своими. И наблюдаешь, как тела грузят в автомобиль».

Побратим Максима Михаил пять лет назад защищал позиции вблизи Горловки. Он говорит, что обострение началось еще 18 января 2015 года. А вскоре пришлось отступить: «Нам приказ пришел занять круговую оборону. А потом, через три дня, туман был. И по рации приходит приказ: подорвать технику, боеприпасы и выдвигаться в район Верхнеторецкого».

Как вспоминает Михаил, некоторые жители Верхнеторецкого помогали отступавшим. Но не все были рады бойцам: «Мы улицу перекапывали, ставили там тяжелый пулемет, а тут приходит: чего вы сюда пришли, идите в поле, там и воюйте».

Это та ценность, за которую сражаются, за которую отдают жизни

Священник Поворотный говорит, что совпадений не бывает. Смертельный бой, который состоялся на День Соборности Украины пять лет назад, должен научить многому: «Соборность Украины – это не просто название или абстрактное понятие. На самом деле это та ценность, за которую сражаются, за которую отдают жизни самые лучшие сыны и дочери Украины».

На окраине Верхнеторецкого, возле окопа, который вырыли отступившие военные, священник отслужил панихиду по четырем бойцам. Это Роман Сех, Андрей Колесник, Сергей Слисаренко и Альберт Саруханян.

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