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Восстановить памятники архитектуры начала ХХ века планируют в Славянске. Местные активисты и власти добились включения местного заброшенного дворца культуры, здания акционерного общества Дзевульского и Лянге и фамильного склепа-часовни семьи Залесских в государственный реестр памятников.

От здания часовни на старом кладбище Славянска осталось немного. Однако лепнина на стенах еще сохранилась. Сберечь строение стараются местные активисты из организации «Плацдарм». При расчистке подвалов молодые люди обнаружили семейный склеп. Есть предположения, что здесь покоятся останки семьи крупного предпринимателя Залесского. Руководитель организации Алексей Юков утверждает, что подобных памятников архитектуры в области нет, поэтому его важно сохранить.

Это наследие для всей Донецкой области

«То, что мы сейчас пытаемся сберечь, это наше наследие. Это наследие не просто одного города. Это наследие для всей Донецкой области. В Донецкой области нет ни одного такого памятника, как вот эта усыпальница. Подобный памятник был только в Харькове, но он, к сожалению, не сохранился. Поэтому это все, что у нас осталось, и мы должны это беречь, пускай даже оно в таком аварийном состоянии», – говорит Алексей Юков.

Здание фабрики братьев Юзефа и Владислава Лянге и Яна Дзевульского тоже ждет реконструкции. Польские предприниматели наладили здесь производство кирпича и плитки еще в конце позапрошлого века. Сегодня дом из красного кирпича с характерной кладкой выделяется на фоне современных построек, хотя и стоит без крыши и окон.

Оба объекта необходимо реставрировать, чтобы сохранить для потомков, считают в горсовете. На месте старого кладбища хотят создать парк «Память поколений», а на реконструкцию фабрики польских предпринимателей хотят привлечь гранты из-за границы.

Планируем привлечь доноров из Польши, ведь фабрика Дзевульского и Лянге – наше совместное наследие

«В принципе есть проект создания там парка. В этом направлении работаем. И уже выделены деньги на детальный план. То есть, бюджет уже вкладывает средства для того, чтобы можно было взять на баланс территорию и строение в качестве бесхозного и иметь возможность выделять деньги из бюджета – и по этому пути идем. Параллельно планируем привлечь доноров из Польши, ведь фабрика Дзевульского и Лянге – наше совместное наследие. Работаем с польской громадой, привлекаем интерес к этому объекту польской стороны», – рассказывает славянский городской голова Вадим Лях.

Несколько лет городские власти хотят выкупить у частного предприятия здание бывшего дворца культуры. Его построили в начале прошлого века в стиле украинского модерна для дома народных собраний – аналог современных ДК. Сейчас большое уникальное здание в центре города пустует, штукатурка осыпается, но собственник не спешит его ремонтировать.

Возможно, придание этому строению статуса памятника истории и архитектуры что-то изменит, и уникальное историческое здание еще послужит на благо жителей города, надеется доцент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Алексей Губанов.

«Никому не нужны эти здания в качестве музейных экспонатов. Нужны здания, которые реставрируются и, имея богатую историю, используются современниками. Эти объекты надо суметь приспособить к современной жизни. То есть, во всех этих строениях будет смысл в том случае, если смогут сосуществовать с современными реалиями жизни. А восстановить их с технической стороны вполне возможно», – считает архитектор.

Впрочем, путь от внесения зданий в госреестр памятников истории и архитектуры до их восстановления нелегок. Все зависит от желания их восстанавливать и средств на это, говорят архитекторы. Отремонтировать все три строения и приспособить их под требования современности возможно. Но сколько это будет стоить городу, не считал еще никто.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)