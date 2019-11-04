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Получать деньги даже из упавшей листвы планируют в Славянске. Здесь задумали построить перерабатывающий центр. Из листьев будут делать удобрения. Идею этого необычного экологического проекта местные экологи позаимствовали у польского города Познань.

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Осенью Славянск, будто в тумане. Особенно хорошо это видно с горы Карачун. Небо над городом застилает густой дым. Это местные жители жгут листву. Разговаривают об этом неохотно, ведь знают, что делать это запрещено. Но Татьяна, чей дом находится на улице Торской считает, что в своем дворе может делать, что захочет.

«Я у себя во дворе, – защищается женщина, – и могу сжигать, что захочу».

Немногие люди задумываются, насколько вреден дым от сжигания листвы. А ее в городе много. На уборке небольших городских скверов трудятся десятки дворников. Каждый может собрать несколько огромных тракторных прицепов.

«Сначала эти листья граблями собираем в кучи, затем грузим на трактор, и он увозит это все. Высыпают за пределами города. Там есть специальные места для этого. Очень много листьев собираем. За день 3 прицепа тракторных могу нагрузить», – говорит дворник Василий Парапир.

Уборкой листвы занимается коммунальное предприятие «Благоустройство». Сотни куч ежедневно собирают и вывозят за город. Однако экологи горсовета предлагают зарабатывать на этом деньги. В польском городе Познань, говорят они, упавшую листву складируют и получают из нее органические удобрения. Подобный перерабатывающий терминал можно построить и в Славянске.

С помощью бактерий и кислорода, эти листья будут превращаться в удобрение

«У нас это будет сооружение ангарного типа с разными отсеками. В эти отсеки буртованием будут складываться растительные отходы, в первую очередь. И с помощью бактерий и кислорода, эти листья будут превращаться в удобрение. Вот в Познани за 10 месяцев уже получается нормальное хорошее удобрение», – рассказывает начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.

Будущий центр, планируют экологи, сможет перерабатывать до 30 тысяч тонн листьев в год. Этого вполне хватит, чтобы получить удобрения для зеленых насаждений в городских парках. Может быть, что-то останется и на продажу. Построить такой терминал могут на пустыре возле одного из заброшенных заводов. Но без помощи доноров или инвесторов, не обійтись.

Мы планируем привлекать грантовые средства для реализации этого проекта

«Необходимо выделить уже имеющийся у нас участок в 10 гектар и привлечь средства. Мы планируем привлекать грантовые средства для реализации этого проекта. Потому что он экологический, актуальный и еще не раскрученный в нашей стране. Это единичные случаи, когда такие проекты реализованы. На ближайшей сессии будем выделять землю, если депутаты поддержат, а дальше начнем реализацию этого проекта, привлечение денег, написание проекта и так далее», – говорит Славянский городской голова Вадим Лях.

Экологи представят свои предложения депутатам на следующей неделе. Если городской совет выделит землю, то чиновники начнут разрабатывать уже детальный план будущего центра, рассчитывать точные объемы переработки, затраты и прибыль от такого производства удобрений.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_R​adio@rferl.org)