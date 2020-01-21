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«ЛДНР» – в новой России Путина. Могут ли в Конституции России прописать оккупированные украинские территории «субъектами РФ»? На днях один из депутатов Госдумы заявил, что по сути «ЛДНР» уже являются «особыми субъектами России». И он надеется, что рано или поздно это будет официально прописано в Конституции.

«Особыми субъектами РФ» неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей назвал депутат Государственной думы России Андрей Козенко. Об этом он заявлял на митинге в аннексированном Крыму.

Публично говорим, что Донецкая и Луганская «народные республики» являются «особыми субъектами РФ»

«Мы публично говорим о том, что донецкая и луганская «народные республики» сегодня являются «особыми субъектами Российской Федерации». Та работа, которую мы проводим с точки зрения народной дипломатии – это очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, политическое. Это позволит нам двигаться дальше. Мы даем посыл всей Украине – как нужно объединяться», – заявил Андрей Козенко.

Кроме того, на своей странице в Facebook российский депутат выразил уверенность, что вскоре «ЛДНР» будут вписаны в Конституцию Российской Федерации как «полноправные её субъекты».

Нет такого нарушения международного права, на которое Россия не была бы способна – Игорь Лосев

От России можно ожидать чего угодно, считает политический обозреватель, кандидат философских наук Игорь Лосев. По его словам, нет такого нарушения международного права, на которое эта страна не была бы способна, так как это государство пребывает за пределами международного права, морали и периодически за пределами логики.

Там же нашелся деятель, который выступил с предложением записать в Конституцию РФ право на принятие различных регионов Украины и Беларуси

«Там же нашелся один деятель с рептильной прокремлевской организации украинцев в России, который выступил с предложением записать в Конституцию РФ право на принятие в ее состав различных регионов Украины и Беларуси», – говорит Игорь Лосев.

По его мнению, Украина не должна питать иллюзий в отношении России, а на все притязании должна демонстрировать жесткую позицию.

Реальность противоположна высказываниям российского депутата – Михаил Савва

Включать подконтрольные пророссийским силам территории Донбасса в состав РФ Кремль сейчас не будет, считает глава правления экспертной группы «Сова», доктор политических наук Михаил Савва. По его словам, в обозначенной Путиным конституционной реформе на это нет даже намека. А если бы такие планы были, то они бы уже прозвучали. К тому же, сейчас Путину не нужны дополнительные проблемы с западным миром.

Это обернется усилением санкций и, возможно, исключением России из международных организаций, которые важны для нее

«Это обернется усилением санкций и, возможно, исключением России из международных организаций, которые важны для нее. А в России начался переходный этап. Этап транзита власти от Путина к Путину, но уже в другой должности. Поэтому для его режима важна не то что поддержка, а хотя бы понимание со стороны Запада и его невмешательство. Путин стремится способствовать снижению санкций. То есть реальность противоположна вот этим мечтам депутата», – считает Михаил Савва.

Такое заявление депутата Госдумы Андрея Козенко, по мнение Михаила Саввы, – либо безответственное поведение, либо даже психологический ход, направленный на представителей группировок «ЛДНР», которые на тот момент присутствовали в Крыму.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о внесении изменений в Конституцию.