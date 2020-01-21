(Друкуємо мовою оригіналу)

Кроме Донбасс-Арены и близлежащего парка у отеля «Виктория», фешенебельной Юзовской пивоварни, терриконов в центре мегаполиса и сверкающей витринами улицы Артема, до войны дончане любили похвастаться перед гостями и тем, что осталось в городе от бабушки современного Донецка – поселка Юзовки. Старые дома остались фактически в центре города вокруг Донецкого металлургического завода (ДМЗ), вокруг которого и строился город. За заводом находилась Английская колония (где селились валлийские колонисты), перед ним, в сторону современного центра – Новый свет (где строились ремесленники и чиновники). Впрочем, часто гости Донецка удивлялись не только тому, что в таком молодом (Юз запустил ДМЗ в 1869 году) и насквозь промышленном городе есть старинные и интересные дома, но и тому, в каком они ужасающем состоянии. И до оккупации города Россией большинство домов юзовской постройки в городе разрушались и были никому не нужны – кроме одного. Но об этом ниже.

Сегодня Радио Донбасс.Реалии покажет вам несколько домов, с которых начинался Донецк.

Перед вами – так называемый Дом Свинцова, до Октябрьского переворота более известный как здание Юзовского общественного собрания. С виду здание скромное, но с 1909 года и до начала Гражданской войны оно было местом «тусовки» сливок юзовского общества – местных купцов, чиновников и других влиятельных персон. Играть сюда в карты и шахматы, обсуждать новости и читать газеты юзовский бомонд переехал после пожара в предыдущем здании собрания.

Чиновники договорились платить владельцу, разбогатевшему на заводских заказах крестьянину из Курской губернии Луке Свинцову, 2500 рублей в год, а также сделать ремонт внутри. Сам же Свинцов отремонтировал тогда фасад здания, чтобы «большим людям» Юзовки не стыдно было в нем появляться.

После 1916 года собрание съехало на новое место, попросторнее, а в доме Свинцова появилась школа. До войны на Донбассе здание находилось на балансе предприятия «Гортеплосеть». Кому принадлежит сегодня – неизвестно.

А это изящное здание, немного подпорченное вынесенным наружу газопроводом (на Донбассе любят выносить коммуникации на поверхность) – женская гимназия. На улице Горького, на которой стоит этот дом постройки аж 1906 года, он выглядит как космический корабль – такая улица серая и незанятная. Открыла гимназию для девочек тут переехавшая в Юзовку из Мариуполя Марфа Левицкая (гимназия в народе так и называлась – Левицкой).

К 1916-му году 14 учителей уже учили тут 311 девочек Божьему Закону, чистописанию, русскому, французскому и немецкому языкам, математике, физике, истории, географии, рисованию, рукоделию и пению. А к 1917 году она была передана Юзовскому городскому управлению и стала называться Юзовской городской женской гимназией с полными правами казенных гимназий.

В советское время здание принадлежало большому количеству учреждений и было повреждено, а войну на Донбассе «гимназия Левицкой» встретила в статусе корпуса Донецкого филиала Украинского государственного университета экономики и финансов.

А это будто бы игрушечное здание известно в Донецке как Дом Кроля. Построил его в 1903-м году юзовский бизнесмен Давид Лазаревич Кроль, кроме прочего занимавшийся торговлей облицовочной плиткой. Он решил показать товар лицом – и облицовал привезенной аж из Бобруйска плиткой собственный особняк. Как и другие старинные юзовские здания, это модерн – самый модный стиль на то время среди богачей Российской империи.

В советское время это был просто жилой дом, а в начале 90-х там произошел пожар. Восстановила Дом Кроля, по сообщениям местной прессы, еще одна донецкая предпринимательница Лариса Захарова.

Войну на Донбассе Дом Кроля встретил как кафе. Работает ли оно сегодня – неизвестно.

Это стильное и немного хмурое здание – одно из первых относительно высотных зданий в Юзовке. К моменту постройки (говорят, это аж 1903 год), его три этажа грозно нависали над окружающими халупами, из которых в основном и состоял тогда поселок. Это – Братская школа для самых бедных, основанная братством Спасо-Преображенской церкви (откуда и название). Обучение стоило тогда всего 75 копеек в месяц, а одаренных детей и «льготников» тут и вовсе учили бесплатно. К 1917-му году 24 учителя тут уже воспитывали тысячу детей.

Все время, вплоть до войны на Донбассе в 2014-м году, здание продолжало оставаться учебным. После Октябрьского переворота и до Второй мировой тут побывали горный корпус Донецкого техникума, Донецкий металлургический институт, краеведческий музей и женская школа. Также тут была и обычная школа номер 6, в которой некоторое время преподавал известный в СССР педагог-экспериментатор Виктор Шаталов.

С начала 1970-х и до начала «русской весны» тут располагалась городская вечерняя школа.

Напротив Братской школы стоит угловой дом с балкончиком, который в народе называют Домом Лагутенко – но в отличие от предыдущих зданий, здесь речь не о зажиточно хозяине. В подвале этого дома в 1921 году был застрелен местный коммунист, на тот момент председатель Юзовской сельской потребкооперации Иван Лагутенко. Тогда в доме по Челюскинцев, 54, находилось общежитие, в начале же века он принадлежал армянину Киракозу Ситраку.

Следующее здание с зеленой башней – Дом Горелика. Архитектор-модернист выстроил его для местного коммерсанта Горелика около 1901-1905 года. С приходом большевиков здесь разместили Сталинский радиоцентр, после Второй мировой – управление промышленности, в конце 70-х к Дому Горелика сделали пристройку и вселили туда проектно-шахтопроходческое объединение, а в годы независимости его занял «Приватбанк».

«Почему уцелел этот дом – можно только гадать. В советские времена дончане, вообще как-то слабо интересовавшиеся своей историей, равнодушно проходили мимо него. Кое-кто считал его английским клубом, кто-то – домом Юза. Потеряв первоначальный шик, этот осколок эпохи, казалось, доживал свой век. Но – повезло. Случилось так, что в дом Горелика въехала региональная контора одного банка, сделала капитальный ремонт, даже пристроила второй балкон – причем так лихо, что и стиль сохранился, и внешние пропорции не нарушились», – пишет донецкий краевед Евгений Ясенов. Он называет Дом Горелика единственным примером стопроцентно уцелевшего юзовского модерна.

Все эти старинные дома сосредоточены в самом центре Донецка:

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