Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня – МОН

29 червня тестуванням із хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Цього року додаткова сесія ЗНО відбуватиметься за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Учасників ЗНО закликають дотримуватися карантинних обмежень.

Основна сесія ЗНО відбувалася з 21 травня по 15 червня.