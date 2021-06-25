Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня – МОН

29 червня тестуванням із хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, повідомило Міністерство освіти і науки України.
Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
Цього року додаткова сесія ЗНО відбуватиметься за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.
Учасників ЗНО закликають дотримуватися карантинних обмежень.
Основна сесія ЗНО відбувалася з 21 травня по 15 червня.
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