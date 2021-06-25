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Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня – МОН

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО

29 червня тестуванням із хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Цього року додаткова сесія ЗНО відбуватиметься за таким графіком:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Учасників ЗНО закликають дотримуватися карантинних обмежень.

Основна сесія ЗНО відбувалася з 21 травня по 15 червня.

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