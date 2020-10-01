Уряд затвердив додаткові вихідні і відпрацювання у 2021 році

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.

Керівники підприємств, установ й організацій, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Рішення уряд ухвалив на засіданні 30 вересня.

Як повідомили у Кабміні, «таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів і завчасному плануванню працівниками свого відпочинку і дозвілля, а також створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України».

В уряді додали, що це не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року і не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва і надходжень до бюджету.