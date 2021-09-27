МВС: водії невдовзі зможуть оформляти договір купівлі-продажу авто онлайн

Українці невдовзі зможуть укладати договори купівлі-продажу автомобілів онлайн, повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

«Реєстрація і перереєстрація автомобіля завжди залишаються найпопулярнішими послугами сервісних центрів МВС. Запроваджуючи надання державних послуг онлайн, ми піклуємося не тільки про доступність державних послуг, а й про скорочення часу їх отримання. Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Це нововведення передбачене постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня», – йдеться в повідомленні.

Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія і на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія).

«Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами. Після позитивного опрацювання адміністратором продавець і покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір вважається укладеним», – повідомили в МВС.

У відомстві додали, що нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом пів року після набрання чинності зазначеної постанови уряду.