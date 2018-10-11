Четверо військових загинули, троє поранені за добу на Донбасі – штаб ООС

Четверо українських військових загинули, ще троє були поранені внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби, 10 жовтня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За повідомленням, двоє із загиблих – підірвалися на мінно-вибуховому пристрої, ще двоє зазнали смертельних поранень внаслідок обстрілів.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому 12 разів – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Обстріли велися, зокрема, із мінометів калібру 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів снайпер, додають у штабі ООС.

Обстрілів зазнали українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Станом на ранок 11 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у трьох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.