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22 листопада 2019, Київ 00:23
Новини | Політика

На лінії розмежування у Петрівському почали розбирати укриття військових ЗСУ

За даними ДСНС, повністю демонтували два бліндажі

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 21 листопада розпочалися роботи з демонтажу бліндажів на лінії розмежування в районі Петрівського на Донеччині.

«Відсьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів», – повідомили у ДСНС.

У відомстві вказали, що роботи на цій ділянці продовжать вранці 22 листопада.

Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося 9 листопада.

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2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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