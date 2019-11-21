У Петрівському завершили розмінування – 128-а бригада

На ділянці розведення № 3 «Петрівське» завершилося розмінування. Про це проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» повідомив прес-офіцер 128-ї ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик.
«Вчора, 20 листопада, до 12:00 закінчилося розмінування. А сьогодні, 21 листопада, о 12:00 розпочався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення», – підкреслив прес-офіцер.
Так зване розведення на ділянці № 3 «Петрівське» відбувалося в районі села Богданівка та підконтрольного російським гібридним силам селища Петрівське. У Богданівці наразі живуть семеро місцевих жителів. Всі вони – пенсіонери.
Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося де 9 листопада.
2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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