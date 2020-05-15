Російські гібридні сили показали нового заручника. Це цивільний із Волновахи 

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» повідомило, що утримує в ув’язненні жителя Волновахи Віктора Уткіна. Бойовики показали відео так званого допиту чоловіка, де він каже, що збирав інформацію для СБУ на окупованій території.

Зазначається, що Віктор Уткін, який народився в 1961 році, є підприємцем. ФОП з такими даними справді зареєстрований у Волновасі відповідно від відкритих реєстрів (діяльність – розведення великої рогатої худоби).

Збройне угруповання «МГБ ДНР» заявляє, що схопило Уткіна ще в 2018 році, а 17 березня 2020 року так звана «апеляційна палата верховного суду ДНР» засудила його до 13 років колонії суворого режиму.

Це ім'я раніше не фігурувало в списках полонених та заручників.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня. Тоді звільнили з полону 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14 осіб.

За останніми цифрами, наданими СБУ, в полоні в ОРДЛО перебувають 214 людей. На початку цього року СБУ повідомляла, що незаконно позбавленими волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу вважалися 184 людини.