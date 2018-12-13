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13 Грудень 2018, Київ 13:23
Новини | Події

Бойовики угруповання «ДНР» передали Україні 13 засуджених із в’язниць на окупованих територіях – Денісова

Засуджені будуть відбувати покарання на підконтрольній Україні території

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У Донецькій області на КПВВ «Новотроїцьке» бойовики передали Україні 13 засуджених, які відбували покарання у в’язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їх кримінальні справи. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на Сході України. Засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських пенітенціарних закладах. Вони, хоча і порушили закон, але залишаються громадянами України. І я, як Омбудсман, роблю все для забезпечення дотримання прав усіх українців, де б вони не перебували», – зазначила Денісова.

Вона додала, що Україна готова прийняти усіх своїх засуджених громадян, які хочуть відбувати покарання на підконтрольній Києву території.

12 грудня на підконтрольну Україні територію перемістили 42 засуджених, яких утримували у в’язницях на непідконтрольній частині Луганської області.

Станом на лютий 2018 року було понад 800 в’язнів, які залишалися в місцях несвободи на окупованій частині Донбасу і бажали б відбувати покарання на підконтрольній Києву території.

Ілюстраційне фото
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