СБУ: 100 осіб засуджені через незаконне голосування на Донбасі 2014 року

Понад 100 осіб засуджені за організацію і проведення незаконних «референдумів» і «виборів» на Донбасі в 2014 році, повідомив 9 листопада в Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, за фактом проведення незаконних голосувань СБУ порушила 391 кримінальне провадження проти 363 осіб, з яких до суду з обвинувальними актами направили 267 проваджень щодо 282 осіб.

Грицак наголосив, що за участь в організації і проведенні незаконних «виборів», які 11 листопада в ОРДЛО організовує Росія, передбачена кримінальна відповідальність за статтями «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і «створення терористичної групи чи терористичної організації».

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7 вересня в угрупованні «ДНР» оголосили про намір обрати собі нового лідера 11 листопада. Це сталося після того, як попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Рішення про проведення 11 листопада виборів «глави» і «депутатів» ухвалили і в угрупованні «ЛНР».

Це суперечить Мінським угодам, згідно з якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

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