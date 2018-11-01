У штабі операції Об’єднаних сил заявили про загострення на Донбасі

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України має ознаки загострення, проте лишається контрольованою. Про це повідомили 1 листопада у штабі ООС.

«Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник п’ять разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил з артилерії калібру 122 міліметрів, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів», – ідеться у повідомленні.

Два випадки застосування бойовиками мінометів зафіксовано поблизу Золотого, зазначили військові.

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Як зазначили у штабі, бойовики вели обстріли в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Важке озброєння у цих випадках не застосовувалось.

За добу поранено двох українських військових

«За даними розвідки, 31 жовтня чотирьох осіб зі складу російських окупаційних військ поранено», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах за добу. Там стверджують, що вогонь вівся з озброєння калібром 82 і 122 міліметрів.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 31 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.