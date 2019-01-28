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28 Січень 2019, Київ 09:05
Новини | Події

Бойовики на Донбасі відкривали вогонь з гранатометів ­– штаб

Український військовий міняє стрічку з набоями на кулеметі під час бою у Южному, Горлівка, 17 червня 2018 року

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Підтримувані Росією бойовики на Донбасі один раз відкривали вогонь 27 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі інформують, що минулої доби бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новотошківське Луганської області.

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В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 27 січня. Натомість бойовики «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку української армії.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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