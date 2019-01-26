Протягом дня бойовики стріляли двічі – штаб

Протягом доби 26 січня бойовики незаконних збройних формувань двічі порушили режим тиші, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Обстріли зафіксовані поблизу селища Кримське і села Водяна. За даними штабу, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулеметі і стрілецьку зброю.

Втрат серед військових Збройних сил України, згідно з повідомленням штабу, немає.

В угрупованні «ДНР» вдень 26 січня заявили про обстріл з боку ЗСУ окупованого села Ужівка (до декомунізації і в повідомленні бойовиків – село Ленінське).

В аналогічному угрупованні «ЛНР» вдень 26 січня заявили про 60 боєприпасів, нібито випущених з боку ЗСУ по окупованій території, яку контролюють бойовики.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.