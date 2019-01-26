Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Січень 2019, Київ 22:31
Новини | Події

Протягом дня бойовики стріляли двічі – штаб

Позиції ЗСУ біля села Кримське, листопад 2018 року

Дивитись коментарі

Протягом доби 26 січня бойовики незаконних збройних формувань двічі порушили режим тиші, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Обстріли зафіксовані поблизу селища Кримське і села Водяна. За даними штабу, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулеметі і стрілецьку зброю.

Втрат серед військових Збройних сил України, згідно з повідомленням штабу, немає.

У помешканні затриманого виявили бойові гранати й тротилові шашки
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Харкові затримали бойовика «ЛНР» і «ДНР» – СБУ

В угрупованні «ДНР» вдень 26 січня заявили про обстріл з боку ЗСУ окупованого села Ужівка (до декомунізації і в повідомленні бойовиків – село Ленінське).

В аналогічному угрупованні «ЛНР» вдень 26 січня заявили про 60 боєприпасів, нібито випущених з боку ЗСУ по окупованій території, яку контролюють бойовики.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Як розважаються російські пропагандисти?
Embed
Як розважаються російські пропагандисти?

No media source currently available

0:00 0:06:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG