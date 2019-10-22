Двоє військових постраждали на Донбасі через обстріли бойовиків – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12-ї години здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець поранений, ще один зазнав бойового травмування.

«На жаль, на лінії фронту знову лунають розриви заборонених Мінськими домовленостями мін 82-го калібру. На Луганському напрямку обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил противник вночі двічі підступно обстріляв з мінометів калібру 82 міліметри, а також кулемету великого калібру. На Донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.