Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу втрат серед військових ОС не було.

«З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню», – заявили у штабі.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріли українськими військовими трьох населених пунктів на окупованій території.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.