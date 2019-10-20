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20 Жовтень 2019, Київ 20:51
Новини | Події

Протягом доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню – штаб

Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було, заявили у штабі

Упродовж поточної доби, 20 жовтня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріли ЗСУ окупованої Горлівки.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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