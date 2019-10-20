Cитуація на Донбасі: 15 обстрілів з боку бойовиків, один поранений український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі 19 жовтня зазнав поранень один український військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи переважно стрілецьку зброю та гранатометів різних систем, абіля Золотого-4 «зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри».

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не було зведень про бойові дії 19 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.