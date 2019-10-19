Від початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12-ї години здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України.

«Вже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п.Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5. Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі. Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі села Зайцеве… Починаючи з п’ятої ранку і до цієї пори противник вогонь поки більше не відкривав», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед українських військових в результаті цих обстрілів не зафіксовано.

Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.