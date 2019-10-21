Українські позиції на Донбасі обстріляли 7 разів за добу, втрат немає – штаб

Позиції українських військових обстріляли 7 разів протягом поточної доби, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
За цими даними, йдеться про позиції поблизу Авдіївки, Водяного, Пищевика, Верхньоторецького на Донеччині, а також Золотого та Оріхового на Луганщині. Як зазначили у штабі, втрат за добу серед українських військових не було.
Угруповання «ДНР» зведень за добу ввечері на своїх ресурсах не публікувало.Тим часом, в угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли протягом доби 21 жовтня.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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