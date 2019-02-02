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02 Лютий 2019, Київ 09:48
Новини | Події

Бойовики на Донбасі відкривали вогонь з мінометів та гранатометів – штаб

Штаб: 1 лютого бойовики відкривали вогонь п’ять разів

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Підтримувані Росією бойовики 1 лютого відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що загалом бойовики відкривали вогонь п’ять разів – біля Павлополя, Красногорівки на Донеччині й хутора Вільний та Кримського на Луганщині. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в 14 порушеннях режиму припинення вогню 1 лютого. Бойовики «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в трьох порушеннях «режиму тиші».

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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