Минулої доби на Донбасі поранено одного українського військового – штаб

Упродовж минулої доби, 31 січня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили в штабі ООС.

Внаслідок злочинних обстрілів один український військовий отримав поранення.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 31 січня, одного окупанта знищено, двоє отримали поранення», – мовиться у повідомленні.

Протягом поточної доби противник вогонь не відкривав, зазначають у штабі.

У збройному угруповання «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Як повідомили Радіо Свобода у Представництві ООН в Україні, Управління верховного комісара ООН із прав людини оцінює загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в Україні станом на 31 грудня 2018 року, в 40-43 тисячі.

«Із цього числа – 12800-13000 – загинули (3320 – цивільні, зокрема 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року, 4000 українських військових і 5,5 тисячі представників збройних формувань); 27,5-30 тисяч людей поранені (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських сил і 12-13 тисяч представників збройних формувань)», – зазначили у представництві ООН.