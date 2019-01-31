Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 30 січня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, три рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Військові підкреслили, що внаслідок обстрілів жоден боєць ОС не постраждав.

«За даними розвідки, 30 січня двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення», – мовить в повідомленні.

Протягом поточної доби противник вогонь не відкривав, зазначили у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.