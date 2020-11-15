Бойовики застосували стрілецьку зброю біля Мар’їнки – пресцентр ООС

Протягом дня 15 листопада українські військові зафіксували одне порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 15 листопада не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.