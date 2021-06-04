Бойовики 1 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі 4 червня – штаб ООС

Українські військові повідомили про один обстріл із боку підтримуваних Росією сил на Донбасі від початку доби 4 червня. Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил, оприлюдненому вранці 4 червня.

За повідомленням, неподалік населеного пункту Піски бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Внаслідок обстрілу бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів із боку збройних формувань Росії не зафіксовано, додали в пресцентрі.

Підтримувані Росією бойовики даних про обстріли станом на 4 червня не наводять.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».