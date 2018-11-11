За минулу добу на Донбасі бойовики 10 разів обстріляли українських військових – штаб ООС

За минулу добу, 10 листопада, під час бойових дій на сході України загинули двоє українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського», – ідеться у повідомленні.

За інформацією штабу, найбільша вогнева активність противника зафіксована біля Мар’їнки, де протягом доби українських військових обстріляли тричі.

«У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжку між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень», – повідомили у штабі.

За даними української розвідки, військові знищили одного бойовика, а ще восьмеро зазнали поранень.

«У збройному угрупуванні «ДНР», визнаного в Україні терористичним, повідомили про 11 обстрілів з боку українських військових. Бойовики заявили, що ЗСУ обстріляли «аеропорт, район «Вольво-Центру», село Спартак в околицях і на околицях Донецька, Ясинувата і прилегле до неї село Василівка, горлівські селища Зайцеве і шахти Гагаріна, а також села Ленінське і Саханка».

У аналогічному угрупуванні «ЛНР» повідомляють про два порушення «режиму тиші» з боку сил операції Об’єднаних сил.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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