Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі вдень 26 грудня – штаб ООС

Українські військові не постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі вдень 26 грудня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами», – йдеться в повідомленні.

Обстріли велися в районі населених пунктів Гнутове, Піски, Красногорівка, повідомляють військові.

Підтримувані Росією угруповання «ЛНР» і «ДНР» зведених даних про обстріли на даний час не подають.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.