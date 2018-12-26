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26 Грудень 2018, Київ 20:03
Новини | Події

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі вдень 26 грудня – штаб ООС

Обстріли велися в районі населених пунктів Гнутове, Піски, Красногорівка, повідомляють військові

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Українські військові не постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі вдень 26 грудня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами», – йдеться в повідомленні.

Обстріли велися в районі населених пунктів Гнутове, Піски, Красногорівка, повідомляють військові.

Підтримувані Росією угруповання «ЛНР» і «ДНР» зведених даних про обстріли на даний час не подають.

У глибокому тилу бойовиків. Ексклюзив
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У глибокому тилу бойовиків. Ексклюзив

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Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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