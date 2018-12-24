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Про возможное обострение боевых действий на востоке Украины говорят сразу с двух сторон – в ОБСЕ и в США. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ ежедневно формируют отчеты о состоянии дел на линии фронта и именно на их основании свои прогнозы делает руководство международной организации. О поиске Кремлем повода для агрессии заявил и представитель Госдепартамента США Курт Волкер. Подконтрольные России боевики также уже второй раз за месяц говорят о возможном нападении украинской армии – в первый раз, как и многие разы до этого, прогнозы не оправдались.

Сразу два международных посредника в решении украино-российского конфликта на востоке Украины заявили о возможном обострении боевых действий. 23 декабря этого года подобное предположение высказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью ТСН.

По словам дипломата, которого президент США Дональд Трамп назначил заниматься проблемой Украины-России, сегодня Кремль значительно нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, в Крыму и на всей границе с Украиной. И когда новой агрессии никто не ожидал, Россия атаковала украинские катера в Керченском проливе.

«Есть то, что беспокоит. Это российские заявления о том, что Украина собирается напасть и использовать химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, что это делается для того, что бы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море», – заявил Волкер. Он, как и президент США, отказался от визита в Москву после захвата бронированных катеров военно-морских сил Украины. В интервью дипломат выразил надежду, что пленных моряков освободят в начале следующего года.

А 24 декабря в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung про возможное обострение заговорил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

Может возникнуть цепная реакция. Вольно или невольно, произойдет эскалация

«У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация. Следует исходить из того, что мятежным «республикам», если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России. Было бы хорошо получить новые импульсы от «нормандской группы» (Германия, Франция, Украина, Россия), но в данный момент, к сожалению, до этого очень и очень далеко», – пересказывает слова Гремингера Deutsche Welle.

Генеральный секретарь ОБСЕ также считает, что Россия может продемонстрировать свою добрую волю и освободить всех пленных моряков. 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских бронированных катера и буксир, которые пытались пройти через Керченский пролив. Как подчеркивал в интервью Аль-Джазира командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, захват судов произошел после того, как корабли начали возвращаться на место базирования. 19 декабря этого года глава СНБО Александр Турчинов анонсировал еще один поход кораблей через Керченский пролив, который может состояться в ближайшее время.

Кроме Донбасса эскалация насилия может произойти и в Крыму, говорят также в ОБСЕ. Так 24 декабря 2018-го Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил к внушительным тюремным срокам четверых крымских активистов организации Хизб-ут-Тахрир, сообщает в «Фейсбуке» журналист Антон Наумлюк.

«Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год», – пишет журналист. До аннексии Крыма организация Хизб-ут-Тахрир работала на полуострове совершенно законно, однако в России она была запрещена еще в 2003 году.

В декабре 2018 года пророссийские боевики уже дважды грозили мирным жителям на неподконтрольных территориях Донбасса наступлением. Первое наступление было якобы запланировано на 14 декабря, а целью были населенные пункты восточнее Мариуполя. Новая дата якобы нападения была запланирована как раз на 24 декабря.

«Противник не отказался от своих кровавых планов по наступлению на Мариупольском направлении, а лишь перенес их срок. В то же время наша разведка отмечает концентрацию сил и средств противника на Горловском направлении в районе Светлодарской дуги», – заявил один из главарей сепаратистов Эдуард Басурин. В реальности же украинские войска опять не пошли в атаку. Опрошенные журналистами жители неподконтрольной Горловки не скрывают – от страшилок устали, даже спички перестали закупать после очередных угроз наступления.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)