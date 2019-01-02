Штаб ООС: вдень 2 січня на Донбасі без втрат

Українські військові не постраждали внаслідок бойових дій на сході України вдень 2 січня, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Згідно з наведеними станом на 18:00 даними, підтримувані Росією бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, крім того, в районі селища Піски на Донецькому напрямку проти українських військових діяв снайпер бойовиків.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.