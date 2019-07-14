Від початку доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб

Від початку поточної доби, 14 липня, підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат у ЗСУ не зафіксовано, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах у районі окупованої Горлівки, в угрупованні «ЛНР» про обстріли упродовж 14 липня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.