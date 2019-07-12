Німеччина надає 760 тисяч євро для постраждалих від конфлікту на Донбасі – посольство

Німеччина надає 760 тисяч євро для постраждалих від конфлікту на Донбасі, повідомило німецьке посольство в Україні.

Ці гроші надали Мальтійській службі допомоги у світі для проєкту «Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні».

З 2018 року в межах проєкту шляхом індивідуальної терапії та консультацій надали допомогу понад сім тисяч потерпілих, ще 14 тисяч людей брали участь у групових сеансах терапії.

Посольство нагадало, що раніше надало Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.