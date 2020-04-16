ООС: 15 квітня на Донбасі було три обстріли, серед військових – без втрат

Контрольовані Росією сили здійснили три обстріли позицій українських сил на Донбасі минулої доби, 15 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Втрат серед українських військових при цьому не було, йдеться в повідомленні.

«Противник вів обстріли по наших позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність», – повідомили у штабі ООС вранці 16 квітня.

Від початку нової доби, 16 квітня обстрілів не було, додали у штабі.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.