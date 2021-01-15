Минула доба на Донбасі: 6 обстрілів, один військовий поранений – штаб ООС

Протягом 14 січня підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі, внаслідок обстрілів поранений один український військовий, повідомляє вранці 15 січня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, військовий зазнав «легкого осколкового поранення» поблизу населеного пункту Гнутове, де бойовики відкривали вогонь із автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. «Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними пресцентру ООС, у передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, підтримувані Росією бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї, а в районі населеного пункту Талаківка – застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 15 січня не наводять.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.