На Донбасі через обстріли РФ загинули 4 цивільних, зокрема дитина – штаб ОС

Четверо цивільних жителів, серед яких – дитина, загинули 3 червня у Донецькій і Луганській областях внаслідок обстрілів із боку російських військ, ще троє – поранені, повідомив пресцентр угруповання Об’єднаних сил.

За повідомленням, загарбники обстріляли більше ніж 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач.

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні Об’єднаних сил станом на 21:00 повідомили, що українські захисники і захисниці 3 червня відбили дев’ять атак російських військ, на одній локації триває бій.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник 1 червня повідомляв, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.