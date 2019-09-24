Ситуація на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків, 1 загиблий і 1 поранений військовий

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті яких один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений. Раніше сьогодні у штабі ООС вказували про одного загиблого бійця, який зазнав порань, несумісних з життям.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька та села Верхньоєланчик із 120-міліметрових мінометів. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українську сторону в обстрілі села Чорнухине зі 152-міліметрових мінометів.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.