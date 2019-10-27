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27 Жовтень 2019, Київ 19:25
Новини | Події

ООС: бойовики сім разів порушили перемир’я на Донбасі

Українські військові поблизу Богданівки Донецької області, 26 вересня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим тиші на Донбасі 27 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 27 жовтня.

Ліквідація «ДНР» і «ЛНР». Що задумала Україна?
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Ліквідація «ДНР» і «ЛНР». Що задумала Україна?

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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