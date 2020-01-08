Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 січня – ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 січня, повідомив штаб української Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, 8 січня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі Голубовського та Сентянівки. Бойовики «ДНР» не повідомляють про бойові дії 8 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.