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08 січня 2020, Київ 19:51
Новини | Події

Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 січня – ООС

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки, що неподалік від окупованого Донецька, 1 лютого 2017 року

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Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 січня, повідомив штаб української Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, 8 січня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі Голубовського та Сентянівки. Бойовики «ДНР» не повідомляють про бойові дії 8 січня.

Донбас. Що станеться у 2020?
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Донбас. Що станеться у 2020?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.

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