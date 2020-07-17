Четверо українських військових постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі 16 липня – ООС

Троє українських військових поранені, ще один отримав бойове травмування внаслідок обстрілів на Донбасі 16 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, упродовж доби контрольовані Росією сили 13 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі школи в Донецьку. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 16 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.