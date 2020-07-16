Пораненого сержанта і тіло загиблого медика досі не забрали – штаб

Сержанта морської піхоти, який був поранений в операції з пошуку загиблого під Зайцевим, та тіло медика, що загинув у цій операції, досі намагаються повернути. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Зазначається, що о 12:00 українська сторона отримала від СММ ОБСЄ гарантії режиму тиші для пошукової операції.

«Командування Об’єднаних сил робить все необхідне для передачі українській владі тіла загиблого військового медика. За ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00», – мовиться у повідомленні.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов'язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве. В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик загинув, а сержант був поранений. Їх досі не можуть забрати.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, 15 липня було передане Збройним силам України російськими гібридними силами. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь. Його поховають 17 липня у Лимані Донецької області.