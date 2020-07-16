Стало відоме ім'я загиблого під Зайцевим взводного

Загиблим командиром взводу 35-ї бригади морської піхоти, тіло якого російські гібридні сили передали 15 липня Україні, є Дмитро Красногрудь, повідомляє бригада у Facebook.

Дмитро Красногрудь із позивним «Мир» був у званні лейтенанта, до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр «Холодний Яр», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Він був нагороджений медалями «За військову службу Україні» (у 2019 році) та «Захиснику вітчизни» (у 2015-му).

Як повідомляв раніше штаб Операції об’єднаних сил, 15 липня бойовики підконтрольного Росії угруповання «ДНР» передали тіло командира взводу 35-ї бригади морської піхоти, який загинув поблизу селища Зайцеве у понеділок, 13 липня.

Він підірвався на вибуховому пристрої при виконанні бойовики завдання; група, що пішла евакуювати його тіло, потрапила під обстріл, у якому загинув бойовий медик та був поранений сержант. Досі військові за посередництвом ОБСЄ ведуть переговори про евакуацію загиблого та пораненого із сірої зони.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.

14 липня командир 35-ї бригади полковник Микола Палас повідомляв, що військові ведуть переговори про пошук пораненого сержанта та тіла загиблого бойового медика. За даними Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода), станом на 15 липня вони досі залишаються на полі бою.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.