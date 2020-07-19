Бойовики застосували заборонені артилерійські системи та міномети на Донбасі 19 липня – ООС

Контрольовані Росією сили застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи та міномети на Донбасі 19 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру», – заявили в ООС.

За даними штабу, загалом російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі Калинівки на Луганщині. В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 19 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.