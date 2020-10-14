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14 жовтня 2020, Київ 11:07
Новини | Події

Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Український військовий біля Зайцевого, Донецька область, 14 червня 2018 року

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Донбасі 13 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі передмістя Донецька. Бойовики «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 13 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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