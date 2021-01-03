Бойовики сім разів порушили режим тиші на Донбасі 3 січня – ООС

Контрольовані Росією сили сім разів порушили режим тиші на Донбасі 3 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Старомихайлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 3 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.