У шпиталі помер військовий, якого поранили на Донбасі 28 квітня

У військовому шпиталі помер старший солдат Віктор Городніченко, поранений 28 квітня на Донбасі, повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер», – заявили в центрі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.