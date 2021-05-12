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12 травня 2021, Київ 09:16
Новини | Події

ООС: бойовики застосовували міномети 120-го калібру на Донбасі

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим тиші на Донбасі 11 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів», – заявили в ООС.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію по передмістю Ясинуватої. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Первомайська.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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