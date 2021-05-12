ООС: бойовики застосовували міномети 120-го калібру на Донбасі

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим тиші на Донбасі 11 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів», – заявили в ООС.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію по передмістю Ясинуватої. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Первомайська.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.